Aragona, minaccia coetaneo con un coltello: denunciato 17enne

I Carabinieri della stazione di Aragona hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo un 17enne di nazionalità tunisina per minacce e porto di armi e oggetti atti a offendere.

Il giovane, a seguito di una lite scoppiata all’interno di una comunità di accoglienza per minori, avrebbe minacciato di morte un connazionale con un coltello. I carabinieri, intervenuti nella struttura, a conclusione di una breve attività investigativa sono riusciti a individuare, e appunto denunciare, l’autore delle minacce di morte fatte con un coltello a serramanico della lunghezza di 10 centimetri. Coltello che è stato consegnato subito ai militari dell’Arma già al momento dell’intervento nella comunità d’accoglienza.