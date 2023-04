Gigi D’Alessio in concerto alla Valle dei Templi il 20 agosto

Gigi D’Alessio si prepara a un’estate in musica. Dopo i cinque show di “Gigi – Uno Come Te – Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli, il viaggio live proseguirà da luglio e settembre con “Dove c’è il sole tour”, la nuova tournée che lo porterà sui palchi delle arene estive.

Gigi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora. Queste le prime date: 1 luglio Piacenza, 8 luglio Roma, 15 luglio Molfetta (BA), 29 luglio Santa Margherita di Pula (CA), 1 agosto Taormina (ME), 11 agosto Acri (CS), 12 agosto Roccella Jonica (RC), 19 agosto Palermo, 20 agosto Agrigento, 26 agosto Taranto.