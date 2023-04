La figura dello psicologo di base rappresenta una novità assoluta per il sistema sanitario della nostra regione

“L’introduzione della figura dello psicologo di base per i servizi di medicina generale, unitamente al medico di base e al pediatra di libera scelta, rappresenta una novità assoluta per il sistema sanitario della nostra regione. Sono stata firmataria di un disegno di legge che ora dopo il vaglio della Commissione Salute approderà in Aula per il definitivo varo. Sono certa che il testo potrà essere ulteriormente migliorato al fine di garantire un livello alto della prestazione e un accesso capillare da parte delle famiglie e dei singoli utenti. La Sicilia con questa previsione normativa si pone all’avanguardia e risponde alle esigenze che mai come ora riguardano una parte considerevole della popolazione, alla quale si potranno dare risposte tempestive ed efficaci”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.