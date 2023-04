Sicilia, 16 milioni di euro in favore dei disabili gravissimi

Oltre 16 milioni di euro per pagare il beneficio economico, relativo al mese di marzo 2023, in favore dei disabili gravissimi in Sicilia. Li ha impegnati l’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Si tratta di risorse del “Fondo regionale per la disabilità”, che saranno erogati alle nove Asp dell’Isola. Le somme saranno ripartite alle Asp in base alle richieste pervenute al dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali e che tengono conto dei soggetti disabili gravissimi presenti sul territorio, censiti al 31 marzo 2023, ossia 13.183 persone.