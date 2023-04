Al Comune di Campobello di Licata selezione di 1 esperto pe Pnrr

Al Comune di Campobello di Licata, selezione di 1 esperto per il conferimento di incarico triennale di funzioni tecniche, nell’ambito dei progetti Pnrr. 11 candidati in graduatoria, uno escluso. Cinque aspiranti convocati a colloquio. Nell’ordine: Vincenzo Vitello, Dino Serra, Silvio Bordonaro, Marcello Terranova e Shila Vinti. Il colloquio avrà luogo il prossimo 20 aprile, con inizio alle ore 10, al palazzo municipale. Componenti la commissione esaminatrice: Lucio Catania, segretario comunale al Comune di Enna; Marco Ciralli, dipendente del comune di Palermo; Andrea Denaro, dipendente del comune Erice, Gaetano Amato, impiegato del comune Campobello di Licata. La prima graduatoria stilata dalla commissione è stata modificata in seguito alla presentazione di un ricorso.

Giovanni Blanda