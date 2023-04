PD Canicattì, riapertura Ospedale Barone Lombardo

Apprendiamo con soddisfazione che il reparto di chirurgia dell’ospedale Barone Lombardo rimarrà operativo e che si è trovata in tempi brevi la soluzione per scongiurare una chiusura che avrebbe provocato gravissimi danni alla nostra comunità.

Il Circolo del Partito Democratico di Canicattì, nel ringraziare l’On. Michele Catanzaro per essersi fatto immediatamente carico di questa problematica, promuovendone la risoluzione, continuerà a vigilare sull’effettiva realizzazione di quanto annunciato dal Commissario Straordinario dell’Asp di Agrigento, a salvaguardia del diritto alla salute dei nostri concittadini.

Il Segretario del Partito Democratico di Canicattì Gaetano Vella