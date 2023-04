“Incidente stradale a cause delle buche”, assolto ex commissario provincia Agrigento

Il giudice di pace ha disposto l’assoluzione “perchè il fatto non sussiste” nei confronti di Benito Infurnari, ex commissario straordinario della Provincia di Agrigento, finito a processo con l’accusa di lesioni personali colpose.

La vicenda risale al 2014 e scaturisce dalle denunce di un (all’epoca) minorenne, rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 68, in territorio di Porto Empedocle. La contestazione all’ex commissario straordinario era quella di “non aver messo in sicurezza la strada”. Il pubblico ministero, al termine della requisitoria, aveva avanzato richiesta di assoluzione nei confronti di Infurnari non essendo emersa chiaramente la prova della responsabilità dell’imputato.

Il legale di parte civile, l’avvocato Floriana Salamone, si era opposta chiedendo che Infurnari venisse condannato anche al pagamento del risarcimento. Il giudice di pace, accogliendo la richiesta dell’avvocato Daniela Posante, ha assolto Infurnari.