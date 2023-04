L’Inps torna ad assumere, al via il maxi concorso da 1184 posti

L’INPS ha indetto due bandi di concorso per la selezione di 1184 figure professionali in ambito previdenziale e assistenziale. In particolare, l’ente previdenziale è alla ricerca di medici e operatori sociali da inserire all’interno delle sue strutture.

Le selezioni si baseranno sulla valutazione dei titoli di studio e di servizio e gli incarichi saranno assegnati sulla base della ripartizione regionale riportata nei rispettivi bandi di concorso.

I posti disponibili

Il primo concorso è rivolto a 483 operatori sociali/esperti ratione materiae, che saranno inseriti tramite un contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero – professionali per gli adempimenti sanitari di competenza istituzionale.

Le selezioni consentiranno di stilare delle graduatorie regionali/di coordinamento metropolitano di validità triennale, con decorrenza dalla data di pubblicazione delle stesse, da cui l’INSP potrà eventualmente attingere le professionalità necessarie per le sue attività.

Il secondo bando è invece destinato alla selezione di 701 medici che saranno assunti con incarichi individuali, volti a garantire il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile e alle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale assegnate all’INPS.

Per le ulteriori esigenze legate alle attività medico legali delle aree territoriali in cui l’INPS opera, che richiedono l’apporto di medici aggiuntivi, potranno essere conferiti incarichi per l’espletamento delle specifiche attività oggetto di Convenzione.

I requisiti

Per partecipare al primo avviso sarà necessaria l’iscrizione a uno dei seguenti albi professionali: albo professionale degli assistenti sociali; albo professionale degli psicologi; altri albi professionali di interesse istituzionale eccetto l’albo dei medici chirurghi.

Per candidarsi al secondo avviso sarà invece indispensabile il possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia e l’iscrizione all’albo professionale.

Come candidarsi

Per partecipare a uno dei due bandi INPS sarà necessario trasmettere la domanda per via telematica, dopo essersi autenticati tramite SPID/CNS o CIE, compilando i moduli online per operatori sociali e per medici entro le ore 14 del 21 aprile 2023 per il primo bando ed entro le ore 14:00 del 26 aprile 2023 per il secondo avviso.