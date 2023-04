Supporto ai Comuni per il Pnrr, sottoscritto ad Agrigento il “Presidio Territoriale Unitario”

presso il Consorzio Universitario “Empedocle” di Agrigento il Prefetto Maria Rita Cocciufa ed il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Agrigento dott. Gerlando Piro hanno sottoscritto l’accordo relativo all’istituzione del “Presidio Territoriale Unitario” che, in attuazione del Protocollo d’Intesa del 20 ottobre 2023 tra il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si propone di fornire supporto alle Amministrazioni comunali della provincia, nella qualità di soggetti attuatori di interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In apertura dell’incontro, a cui hanno partecipato diversi Sindaci e funzionari comunali, sono state illustrate le finalità dell’intesa tra le due Amministrazioni tendenti a supportare i Comuni nei numerosi adempimenti previsti dal PNRRR, tra i quali l’accesso e l’implementazione della piattaforma REGIS; l’incontro è stata l’occasione per manifestare e ribadire ai Sindaci la piena disponibilità della Prefettura e della Ragioneria Territoriale dello Stato alle richieste di ausilio e di chiarimento che si dovessero rendere necessarie per il rispetto della tabella di marcia che prevede tempi stringenti.

Il Prefetto ha richiamato l’attenzione dei partecipanti all’incontro sull’opportunità straordinaria rappresentata dai finanziamenti del PNRR che non deve andare assolutamente sprecata atteso che si tratta di progetti aventi ad oggetto la lotta al degrado urbano e l’efficientamento energetico e attraverso i quali sarà possibile contribuire al miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione e all’incremento di lavoro per le imprese del territorio.