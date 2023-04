Incidente stradale, motociclista morto su statale 385

Un motociclista è morto in un incidente stradale a Palagonia, nel Catanese. L’impatto che non ha lasciato scampo al centauro è avvenuto lungo la strada statale 385 ‘Di Palagonia’. Sul tratto interessato, fa sapere l’Anas, si registrano rallentamenti alla circolazione. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.