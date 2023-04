Maltratta i genitori, la madre lo denuncia: arrestato 29enne

I carabinieri della stazione di Pachino (Siracusa) hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Siracusa, un 29enne. Secondo l’accusa, avrebbe più volte maltrattato i genitori, violenze fisiche e psicologiche che hanno spinto il padre e la madre a chiedere aiuto ai militari. Dopo le formalità di rito il 29enne è stato condotto in carcere.