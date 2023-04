Campobello di Licata, Rinasce Centro operativo comunale

Riattivato, a Campobello di Licata, il Piano operativo comunale (Coc) della Protezione civile. La pubblica amministrazione, guidata dal sindaco Antonio Pitruzzella, ha deliberato “la costituzione delle funzioni di supporto per la Protezione civile, per l’organizzazione di base di tutte le parti del piano di protezione civile e per la direzione e coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione”. Questi i responsabili del Coc nominati: Giovanna La Verde, Giuseppe Calogero Nobile, Salvatore Grasso

nonché Salvatore Cutaia. Segreteria: Angelo La Mattina, Carmelo Mistretta e Gaetano Amato.

Giovanni Blanda