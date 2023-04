Comitini, in arrivo finanziamento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione

Altro progetto approvato a favore del comune di Comitini. Infatti, è stato finanziato il progetto presentato dall’ente, denominato “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni della PA”. Il progetto è stato presentato a valere sulle risorse del P.O. FESR Sicilia 2024-2020, Asse Prioritario 2 “Agenda Digitale”, Azione 2.1.2. L’importo finanziato ammonta a 57mila 454 euro. Il progetto consentirà di sviluppare soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dell’Ente.

“Si tratta dell’ennesimo progetto che ci è stato approvato – dice il sindaco Luigi Nigrelli – che accrescerà ulteriormente la vicinanza tra il Comune ed i cittadini. Stiamo cercando di metterci al passo con i tempi e in pochi mesi dall’insediamento della mia amministrazione abbiamo già avuto approvati progetti per oltre mezzo milione di euro”.