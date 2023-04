Conclusi i campionati regionali giovanili di scacchi: ecco chi sono i vincitori

Si sono conclusi ad Agrigento, domenica 16 aprile, presso l’Hotel Tre Torri a Villaggio Mosè, i Campionati Regionali Giovanili di scacchi. Presenti più di 170 giocatori in rappresentanza di 19 società scacchistiche provenienti da tutta l’isola: numeri importanti che hanno fatto tornare la manifestazione ai livelli di quelle precedenti agli anni della pandemia.

In sala gioco tanti giovani appassionati, fra cui anche molte delle giovani promesse dello scacchismo siciliano, a testimonianza del fermento scacchistico che sta portando l’isola ad essere una delle realtà più significative del panorama scacchistico italiano.

“È stata una bellissima competizione che ha visto sfidarsi davanti alla scacchiera i tanti giovani talenti scacchistici della nostra isola, in rappresentanza della maggior parte dei circoli siciliani” – evidenzia il Presidente del Comitato Scacchistico Siciliano, Giuseppe Cerami – “Ci prepariamo adesso alle finali nazionali di Tarvisio (UD), in programma per la prima settimana di luglio, consapevoli delle possibilità dei nostri ragazzi, sperando di ripetere i risultati dello scorso anno che portarono la Sicilia alla conquista di 4 titoli nazionali.”

Alle fine delle due intense giornate di gioco sei titoli sono andati al Centro Scacchi Palermo, con Giorgio Pisciotta nell’Under 8, Sofia Arnetta nell’Under 8 F, Clio Alessi nell’Under 10F, Roberto Zoncu nell’Under 16 e Marco Miosi nell’Under 18; tre titoli sono stati appannaggio della Don Pietro Carrera Catania con Davide Pulvirenti nell’Under 12, Chiara Fargetta nell’Under 12F ed il fratello Vittorio Fargetta nell’Under 14; due titoli per il Pedone Isolano Misilmeri con Silvia Ciraolo nell’Under 14F ed Elena Cammilleri nell’Under 16F; infine un titolo per l’Accademia Scacchistica Monrealese con Gabrile Mauro nell’Under10.

Lunedì 17 si sono invece svolte, sempre ad Agrigento, sotto l’egida dell’Ufficio Scolastico Regionale, rappresentato dalla referente provinciale Prof.ssa Marianna Gueli Alletti, e del Comitato Scacchistico Siciliano, le fasi regionali dei Campionati Studenteschi e del Trofeo Scacchi Scuola, alle quali hanno preso parte 52 squadre e oltre 250 ragazzi provenienti da tutta la Sicilia.

A trionfare tra gli Juniores la squadra del Liceo Scientifico Ruggieri di Marsala nell’assoluto e l’IIS Gullì e Pennis di Acireale nel femminile; tra gli Allievi la vittoria è andata all’IIS Basile – D’Aleo di Monreale nell’assoluto e al Liceo Classico Vittorio Emanuele II nel femminile; tra le secondarie di I grado il successo è andato al Gonzaga Palermo nell’assoluto e all’IC Rosario Livatino di Ficarazzi nel femminile; infine tra le primarie primeggiano il III Circolo di Bagheria nell’assoluto e l’Istituto San Francesco d’Assisi di Palermo nel femminile.

L’organizzazione dei Campionati Regionali, realizzati sotto la supervisione del Comitato Scacchistico Siciliano, è stata curata da Eventi Scacchi di Franco Lupo e dall’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Leonardo di Favara.

La direzione arbitrale è stata affidata all’Arbitro Nazionale Domenico Buffa, ben collaborato da Michele Colicchia (Arbitro Candidato Nazionale) e da Giuseppe Lo Presti e Francesco Miosi (Arbitri Regionali).