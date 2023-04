Convegno alla CCIAA di Agrigento su transazione energetica e digitale

Si svolgerà venerdì 21 aprile con inizio alle ore 10,00 presso la sala conferenze della CCIAA di Agrigento il convegno “La transizione energetica e digitale – verso una società 5.0 inclusiva e sostenibile”.

Di seguito il programma dei lavori.

10:00 Saluti istituzionali: commissario e/o segretario generale cciaa

10:10 “Società 5.0 il nuovo umanesimo tecnico sostenibile”

Relatore: Fabio Cimino – Digital Promoter Ufficio Punto impresa digitale di Agrigento

10:30 “la transizione energetica, gestione della produzione e nuovi servizi per gli utenti”

Relatore: Salvatore Inguanta – Consigliere e Presidente della Commissione transizione ecologica ordine degli ingegneri di Agrigento

11:00 “la transizione digitale: sfide attuali e future”

Relatore: Flavio Patti – Vice-Presidente Commissione Ingegneria dell’Informazione dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento

11:30 “eccellenze in digitale 2023” presentazione dei nuovi moduli formativi in programma in modalità webinar, in collaborazione con Unioncamere e Google.org – a cura dei pid delle CCIAA di Agrigento e Caltanisetta

11:40 domande e dibattito

12:00 questionario feedback e chiusura lavori

Modera Salvatore Pezzino – Giornalista Responsabile della comunicazione istituzionale della CCIAA di Agrigento.

“Promuovere un’economia inclusiva e sostenibile attraverso la trasformazione digitale ed e energetica delle imprese – sostiene il commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine – è una delle sfide più attuali, sia per imprimere ulteriore slancio a produzione e investimenti, sia per utilizzare al meglio le iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che rappresentano un’occasione irripetibile per avviare un nuovo ciclo di sviluppo inclusivo e sostenibile. Sulla transizione energetica e digitale, che peraltro rappresenta uno dei capisaldi della politica comune europea, la Camera di Commercio di Agrigento è impegnata con specifici progetti a supporto delle imprese del territorio e della crescita complessiva dell’economia locale.”