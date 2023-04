Fortissima scossa di terremoto a Catania e Siracusa, paura e gente in strada

Fortissima scossa di terremoto avvertita da Catania fino a Siracusa e nelle due province. Secondo quanto riportato sui social dell’Ingv si sarebbe trattato di una scossa singola di magnitudo valutata inizialmente in un range compreso tra 4.4 e 4.9 e alla fine stabilita in una intensità di 4.5. La popolazione ha nettamente avvertito la scossa (si è sentita anche in gran parte della provincia e del Siracusano) e moltissimi si sono riversati in strada. L’epicentro della scossa è stato individuato a 6 chilometri da Aci Castello.

Il sisma è stato avvertito anche negli Iblei con forte tremore in molte abitazioni anche costruite con tecniche antisismiche. Al momento non si registrano danni a persone. In via precauzionale a Ragusa sono state evacuate alcune scuole con l’immediata uscita degli studenti.

Si spera non ci siano altre scosse

Impossibile esserne certi ma le modalità della scossa lasciano ipotizzare che non ci siano altre in arrivo. Non è stato registrato alcuno sciame sismico. Si dovrebbe essere trattato di una scossa unica, molto forte ma probabilmente isolata, come altre volte è accaduto lungo la faglia catanese-etnea che spesso mostra questo genere di terremoti ofrti ma brevi e isolati