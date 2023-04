Mucche in autostrada tamponate da tre auto, animali morti, 4 i feriti

E’ di 4 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sull’autostrada Siracusa-Catania nel tratto in prossimità dello svincolo di Priolo. Lo scontro è stato causato dalla presenza di due mucche sul tratto autostradale ed i conducenti non hanno potuto evitare l’impatto. I due animali sono morti e le carcasse sono state portate via.

I mezzi coinvolti

Tre le auto coinvolte nello scontro: due Volkswagen Passat ed una Ford Mustang, come emerge nella ricostruzione degli agenti della Polizia stradale che sono sulle tracce del proprietario dei bovini.

I feriti

Hanno rimediato rispettivamente 15 e 5 giorni di prognosi le due persone, 63 e 61 anni, a bordo della prima auto, 3 e 7 giorni di prognosi per altre due persone, 79 e 67 anni, che erano sulla seconda macchina. Illesi gli altri che viaggiavano sulla Ford. A seguito dell’incidente si sono verificati dei rallentamenti su quel tratto.