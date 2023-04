Un nuovo aeroporto ad Agrigento: la proposta del Collegio dei Geometri per favorire lo sviluppo del territorio

Il Collegio dei Geometri di Agrigento sostiene la costruzione dell’aeroporto nella provincia. La costruzione dell’aeroporto ad Agrigento rappresenta un importante passo per lo sviluppo economico e turistico della zona, creando nuove opportunità di lavoro e incrementando il flusso di visitatori e turisti.

Il Presidente Silvio Santangelo afferma che la costruzione dell’aeroporto richiede la collaborazione di diversi professionisti e figure tecniche, tra cui i geometri, che possono offrire il proprio supporto nella fase di progettazione e costruzione della struttura. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura moderna e funzionale, in grado di soddisfare le esigenze del traffico aereo commerciale e turistico.

La presenza di un aeroporto in un’area strategica come Agrigento può offrire numerosi vantaggi per l’economia locale e la popolazione residente, tra cui lo sviluppo turistico, il miglioramento delle infrastrutture, l’incremento delle opportunità di lavoro, la facilità di accesso e l’incremento degli investimenti. Saranno determinanti alcuni fattori chiave per la sostenibilità economica, come lo sviluppo di una strategia di marketing efficace e la collaborazione tra le istituzioni locali, regionali e nazionali.

Il Collegio dei Geometri di Agrigento auspica quindi che la costruzione del nuovo aeroporto ad Agrigento possa diventare una realtà concreta al più presto, contribuendo allo sviluppo e al benessere della nostra comunità.