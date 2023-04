La giovanissima campobellese Karola Loggia, ha partecipato al “Campionato Europeo WDC blackpool” nella categoria under 16. Su 48 atlete di altissimo livello provenienti da tutta Europa, è andata in finale aggiudicandosi 2 terzi posti in “rumba e paso double”, 2 quinti posti in “samba e jive”, e un sesto posto in “cha cha”. E’ pleonastico esaltare la grande soddisfazione di Karola, del suo staff e della sua famiglia, per le prestigiose performances.

Il sindaco Antonio Pitruzzella: “Vogliamo congratularci con lei per il grande successo raggiunto, orgoglio della nostra città”.

GIOVANNI BLANDA