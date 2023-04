Licata, inaugurato il centro di terapia riabilitativa “Salvatore Nicastro”

Anche il territorio di Licata, al pari di altri territori siciliani, ha il suo primo vero presidio dedicato alla riabilitazione.

È operativo, infatti, il nuovo Centro “Salvatore Nicastro”, in via Buonarroti. La cerimonia d’inaugurazione è avvenuta ieri mattina. “Un percorso iniziato e voluto fortemente nel lontano 2016 durante la mia amministrazione da Annalisa Cianchetti, subito dopo interrotto a causa della sfiducia votata nel 2017 in Consiglio Comunale e poi dimenticato da tutti”, ha dichiarato il deputato regionale Angelo Cambiano ex sindaco di Licata.

“Sono felice di poter dire che oggi quel sogno è realtà, perché con l’apertura del C.T.R. rispondiamo finalmente alle esigenze di tante famiglie del territorio licatese e delle città limitrofe, che potranno concretamente beneficiare di importarti servizi riabilitativi, anche con elevate tecnologie, sia a livello ambulatoriale che domiciliare”.