Colpo al supermercato: portati via 1.500 euro dalla cassa

Ladri in azione in pieno giorno in un supermercato in via Imbornone, a Ribera. I malviventi, utilizzando un mezzo pesante, sono riusciti ad aprirsi un varco dall’ingresso principale ed entrare nell’attività commerciale. Una volta dentro hanno puntato immediatamente il registratore di cassa all’interno del quale era custodita la somma di 1.500 euro.

Dopo il furto i ladri sono fuggiti dileguandosi. A fare la scoperta è stato il titolare del supermercato che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Nel raid è stato danneggiato anche uno schermo touch per i pagamenti. Al via le indagini dei militari dell’Arma della locale Tenenza. Un aiuto potrebbe arrivare dalla presenza di telecamere in zona.