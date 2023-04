Droga nascosta tra i libri di scuola: arrestato 17enne

I Carabinieri della Stazione di Villafranca Tirrena e del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato, in flagranza di reato, un 17enne del luogo ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata, ritenendo che all’interno del domicilio del minore potesse essere detenuta della droga, con il supporto dei cani antidroga dell’unità cinofila dei Carabinieri di Nicolosi (CT), i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione sono stati trovati circa 13 grammi di marijuana e oltre 2 grammi di cocaina, nonché vario materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. La droga era stata ben occultata e il fiuto dei cani si è rivelato fondamentale per il ritrovamento di 10 dosi di marijuana e 3 di cocaina, già pronte per essere spacciate, nascoste all’interno di libri e quaderni in uno zaino per la scuola in uso al 17enne, riposto in un vano nel balcone.

Tutto il materiale e la droga che è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio, sono stati sottoposti a sequestro. Il giovane pusher è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria condotto presso un Centro di Prima Accoglienza per minori.