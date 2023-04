Agrigento, sorpreso a rubare nell’asilo di via Esseneto: denunciato 35enne

I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno denunciato un trentacinquenne agrigentino per l’ipotesi di reato di furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso a rubare materiale ferroso dall’asilo in via Esseneto, nel quartiere del campo sportivo. L’edificio scolastico è ormai chiuso da anni e diverse volte è stato teatro di raid vandalici.

Gli agenti di polizia hanno notato un veicolo sospetto nei pressi dell’istituto e cosi hanno deciso di compiere alcuni accertamenti. Il trentacinquenne non ha avuto il tempo di scappare ed è stato sorpreso con la refurtiva in auto.