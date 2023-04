Campobello di Licata, deposizione di fiori in onore del Caduti in guerra

A Campobello di Licata, oggi (24 aprile), deposizione di fiori in onore del Caduti in guerra e riflessioni sulla Liberazione, con inizio alle ore 20, curata dall’associazione “Comun veni si cunta”. Martedì 25 aprile, alle ore 10, 30, deposizione di corone di fiori davanti a una stele in memoria dei Caduti nella seconda guerra mondiale.

Le manifestazioni sono inserite nel quadro della “Primavera campobellese 2023”, su iniziativa della pubblica amministrazione, guidata dal sindaco Antonio Pitruzzella.

Giovanni Blanda