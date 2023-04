Fermato dai Carabinieri con 50 grammi di cocaina negli slip: arrestato

Nonostante i duri colpi assestati dai Carabinieri nel servizio di prevenzione e contrasto al traffico degli stupefacenti, i più temerari continuano a sfidare la sorte incuranti dei serrati controlli disposti sulle principali arterie di collegamento del calatino.

Risale a pochi giorni fa, infatti, il recupero di un ingente quantitativo di marijuana, per un totale di circa 3 kg., operato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palagonia che nella circostanza hanno arrestato in flagranza di reato un catanese di 37 anni lungo la SS. 417 in territorio di Ramacca.

Ma ecco che nel pomeriggio di sabato 15 aprile scorso, sempre un equipaggio della gazzella della Radiomobile di Palagonia, nel corso di un servizio perlustrativo lungo la SS. 417, ha deciso di sottoporre a controllo della circolazione stradale un uomo a bordo della propria autovettura constatandone un certo nervosismo, ben presto spiegato da una perquisizione personale e veicolare a suo carico a seguito della quale lo hanno trovato in possesso di 5 involucri sottovuoto, ben occultati negli slip, contenenti 50 grammi di cocaina.

Il 37enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, disponendone altresì la sottoposizione ai domiciliari.