Antonio De Luca (M5S): “Troppo poche le ambulanze con medico a bordo”

“Quanto successo a Collesano, dove un uomo è morto in attesa dell’arrivo dell’ambulanza con medico a bordo, è l’ennesima tragedia annunciata e purtroppo potrebbe non essere neppure l’ultima. Schifani e l’assessore Volo riflettano e corrano ai ripari”.

Lo afferma Antonio De Luca, capogruppo del M5S all’Ars e componente della commissione Salute di palazzo dei Normanni.

“Già nella scorsa legislatura – dice Antonio De Luca – ho sollevato ripetutamente il problema della carenza di medici a bordo delle ambulanze, emergenza che la mancanza di camici bianchi, acuitasi enormemente negli ultimi anni, non ha fatto altro che peggiorare. È doveroso correre ai ripari e bisogna farlo al più presto. Il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto, deve essere garantito in maniera uguale in ogni area della Sicilia, anche quelle interne, che sono distanti dagli ospedali e spesso difficilmente raggiungibili a causa dello stato disastroso della viabilità interna. Nell’ottica della revisione della rete ospedaliera, anche la rete del 118 va rivista e i parametri vanno ridiscussi con Roma, soprattutto per quanto riguarda le aree interne”.

“Occorre agire in fretta- conclude il capogruppo M5S – per questo motivo ho scritto al presidente della commissione sanità, Giuseppe Laccoto affinché convochi al più presto un’audizione dedicata a questo tema, per fare il punto della situazione e capire quali sono i correttivi che è possibile mettere in campo a stretto giro”.