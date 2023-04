Sosta selvaggia ad Agrigento, quasi 100 multe tra il centro e la Valle dei Templi

Auto parcheggiate in doppia fila o in spazi non consentiti. Raffica di multe ad Agrigento nella giornata di sabato. Sono state ben novanta nel giro di poche ore tra il centro cittadino, nei pressi dei luoghi della movida, e alla Valle dei Templi.

Sessanta le contravvenzioni elevate dagli agenti della polizia municipale tra via Atenea, via Pirandello e piazza Vittorio Emanuele. La musica non cambia. Veicoli parcheggiati negli stalli riservati ai motocicli, in doppia fila o laddove insiste il divieto di sosta.

In azione anche la polizia provinciale con trenta multe elevate alla Valle dei Templi. Anche in questo caso le auto sono state lasciate da visitatori o agrigentini nei pressi della curva della Panoramica dei Templi o in doppia fila.