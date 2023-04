Giovane sequestrata e stuprata, condannato a 5 anni, in carcere

I carabinieri di Ispica hanno tratto in arresto un pregiudicato 29enne di origine algerina, coniugato e disoccupato. Dovrà scontare una condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione sequestro di persona, violenza privata e violenza sessuale, commessi nel giugno 2020 nei confronti di una ragazza marocchina, all’epoca dei fatti 19enne.

I militari si sono presentati nell’abitazione dell’uomo, che era ai domiciliari per un’altra vicenda giudiziaria, ed è stato condotto in carcere, nel penitenziario di Ragusa.

La denuncia

Una storia drammatica quella della giovane che sarebbe stata attirata in una trappola dall’algerino che, dopo averla costretta a restare in un immobile, ha abusato di lei. In qualche modo, la ragazza è riuscita a trovare il coraggio di denunciare quanto accaduto e da lì è nata un’inchiesta giudiziaria che si è conclusa con una sentenza definitiva per il 29enne.