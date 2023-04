Palma di Montechiaro, approvato rendiconto 2022

Dopo avere approvato il Bilancio di previsione in tempo record, ossia prima del Santo Natale scorso, l’amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal Sindaco Stefano Castellino, che ha tenuto per se la delega al Bilancio, ha approvato a tempo record, venerdì scorso 21 aprile, anche il Rendiconto 2022.

“Lo comunico ai miei concittadini con orgoglio – dice il primo cittadino palmese – la Giunta ha approvato l’indispensabile strumento finanziario con grande anticipo, si tratta di un record senza precedenti, raggiunto grazie ad un lavoro sinergico di squadra. La Delibera del Consiglio comunale conseguente è stata trasmessa al Presidente del Consiglio, Domenico Scicolone, ai Consiglieri Comunali ed al Collegio dei Revisori. Voglio ringraziare per questo ennesimo risultato raggiunto tutti gli assessori ed i propri collaboratori per la loro disponibilità e supporto. Un grazie altresì ai Consiglieri di maggioranza per non far mancare mai il loro sostegno e consentire all’Esecutivo di operare con serenità e, natauralmente al Presidente del Consiglio Scicolone per la sua fattiva collaborazione nell’interesse della Città e nel rispetto dei ruoli, che sono certo consentirà di esitare velocemente il provvedimento subito dopo il parere dei revisori, grazie anche alla collaborazione e sensibilità di tutti i Consiglieri comunali. Ma non posso fare a meno – conclude il sindaco Castellino – di ringraziare il Segretario Piero Amorosia, la Vice Segretaria Rosalba Di Blasi e tutti i Capi Area e, in particolare il Capo Area Finanze, Mariella Calabrese e tutti componenti del settore, per aver lavorato senza sosta con professionalità e sacrifici ed aver creduto prima e più di altri che questo traguardo fosse raggiungibile”.