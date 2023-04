Scontro tra un’auto e una moto: una donna morta e due feriti

Una donna è morta in un grave incidente nell’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza del Ponte Alcantara, in territorio di Calatabiano, intorno alle 16 per lo scontro tra un’auto e una moto. A perdere la vita una giovane ragazza che viaggiava a bordo di una moto insieme a un ragazzo trasferito in codice rosso in elisoccorso all’Ospedale Cannizzaro di Catania. Il conducente del mezzo, un 24enne, ha riportato fratture agli arti, esposte quelle alla mano destra, e ustioni da attrito in tutto il corpo e soprattutto sul lato sinistro. Ha già ricevuto i primi trattamenti dai sanitari del 118 e del Pronto soccorso. Si trova al Trauma Center per ulteriori approfondimenti diagnostici, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto l’ambulanza e la Polstrada.