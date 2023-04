Summer Tour 2023 di Rocco Hunt: 17 e 18 agosto in Sicilia

Dopo le due speciali serate “L’ammore overo – una notte fantastica”, il concerto evento ideato da Alessandro Siani che infiammerà l’Arena Flegrea di Napoli il 5 e il 6 luglio, partirà l’8 luglio il Summer Tour 2023 di Rocco Hunt.

Il suo ritorno live in Sicilia sarà ad agosto con due concerti organizzati da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

CATANIA giovedì 17 agosto Villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest 2023, in collaborazione con il Comune di Catania

PALERMO venerdì 18 agosto Cantieri Culturali alla Zisa – Green Pop Palermo Fest, in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di Palermo

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets): con i posti migliori, un risparmio sulle transazioni, la possibilità di acquistare con carta docente e 18app e di rivendere ticket.

Il tour, prodotto da ColorSound, arriverà sui più importanti palchi estivi e Rocco Hunt, accompagnato dalla sua band formata da Valerio Nazo (DJ), Alessio Busanca (tastiere), Gianluca Brugnano (batteria), promette di far cantare e ballare il pubblico con una scaletta che spazierà dai suoi brani di repertorio alle più recenti hit multiplatino.

Non mancheranno soprese, brani inediti e l’ultimo singolo “Non litighiamo più”, stabile nella top 50 di Spotify che, con un susseguirsi di immagini evocative di spaccati di vita vissuta, accompagnate da un sound fresco e travolgente, racconta un amore forte, solido, che a ogni litigio, ripicca o caduta torna in piedi più forte di prima.

Rocco Hunt ha scritto “Non litighiamo più” con la collaborazione di Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che lo ha anche prodotto. Il brano si muove artisticamente tra il presente e le sue origini di poeta urbano che lo hanno fatto conoscere ed apprezzare.