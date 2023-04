Vigilanza armata negli ospedali dell’agrigentino, l’Asp affida il servizio

L’Asp di Agrigento ha affidato il servizio di vigilanza armata nei cinque ospedali della provincia. Il provvedimento, che sarà valido per i prossimi dodici mesi, è una misura “tampone” in attesa dell’espletamento della gara per l’aggiudicazione definitiva. Il servizio sarà svolto dalla società Europolice srl di Catania. Il costo dell’operazione è di 1,3 milioni di euro e comporta una vigilanza armata h24 che si svolgerà con operatori qualificati per un totale di 55.572 ore. Anche negli ospedali di Sciacca, Canicattì e Licata ci sarà lo stesso servizio dove il direttore di struttura amministrativa degli ospedali riuniti Sciacca-Ribera Rosanna Dublino ha chiesto un aumento delle ore di servizio dei metronotte.