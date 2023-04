Alessandria della Rocca, bruciata discarica abusiva di rifiuti pericolosi

Fuoco ad una discarica abusiva di rifiuti pericolosi in contrada Boschetto, ad Alessandria della Rocca. Non è ancora chiara la natura dell’incendio anche se potrebbe essere doloso. Il rogo è avvenuto in un appezzamento di terreno di oltre 700 metri quadrati che, nel tempo, era stato trasformato in una discarica a cielo aperto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione insieme ai militari del Centro anticrimine natura di Agrigento. La discarica è stata sequestrata. Al via le indagini per capire se si è trattato di un atto doloso.