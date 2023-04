Raffadali, scontro auto-minicar: giovane in ospedale

Incidente stradale lungo la strada statale 118, in territorio di Raffadali. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Mercedes e una minicar. Ad avere la peggio il ragazzino alla guida di quest’ultimo mezzo. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi ma è stato trasferito comunque all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure del caso.

Illeso e tanto spavento per il conducente della Mercedes. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento. L’arteria è stata chiusa per circa un’ora per permettere di effettuare i rilievi e togliere i rottami dalla carreggiata. In quel tratto, lo scorso 19 aprile, perse la vita in un incidente stradale Francesco Mannella, ventinovenne operatore ecologico di Porto Empedocle.