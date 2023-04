Siccità, Tardino (Lega): Salvini presidente cabina di regia è ottima notizia per la Sicilia

“Matteo Salvini presidente della cabina di regia contro la crisi idrica è un’ottima notizia per l’Italia e soprattutto per la Sicilia, alle prese con una crisi che si trascina da anni, e che oggi potrà beneficiare del nuovo impulso governativo. Da una recente ricognizione del MIT, infatti, il quadro siciliano risulta preoccupante. Su 26 invasi gestiti dalla Regione, solo otto sono in esercizio normale, tre risultano fuori esercizio, cinque sono sottoposti a limitazioni per ragioni di sicurezza e dieci attendono il collaudo. Uno scenario desolante. Le maggiori criticità si registrano nel territorio agrigentino, in primis per la diga Gibbesi, e nel trapanese, per la diga Trinità, dove a causa dell’inerzia di decenni, si rischiano di perdere milioni di euro a valere sulla programmazione europea, rimasti inutilizzati a causa di mancata o errata progettazione. Ma anche a Siracusa, per l’invaso Biviere, e in altre province si registrano situazioni difficili per gli agricoltori.

La Regione ha di recente istituito un tavolo tecnico su decisione del presidente Schifani, ma sono certa che il cambio di passo sarà ancora più netto grazie alla guida del vicepremier e ministro Matteo Salvini, cui vanno i miei auguri di buon lavoro”.

Così in una nota Annalisa Tardino eurodeputata e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier