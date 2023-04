Addebiti su smartphone tramite SMS e gli spariscono 150 euro

Sette addebiti arrivati tramite sms sullo smartphone mentre naviga su siti internet stranieri. Ancora una truffa online nell’agrigentino. Un quarantaduenne si è visto sottrarre 150 euro senza che avesse mai proceduto ad alcun acquisto. Per questo motivo l’uomo ha prima chiesto spiegazioni alla banca, bloccando la carta di credito, e poi si è recato dai poliziotti a denunciare l’accaduto. Al via le indagini della polizia postale che sta tentando di ricostruire i passaggi della truffa. Al momento però la somma non è stata recuperata dall’agrigentino.