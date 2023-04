Asp e stabilizzazione personale on. Savarino: “una direttiva regionale in linea con le richieste avanzate da FdI”

L’assessore regionale alla salute ha appena firmato una direttiva attuativa che detta le linee di comportamento delle varie Asp siciliane rispetto all’applicazione delle norme sulla stabilizzazione dei precari Covid. Si indica, così, con chiarezza come procedere alla rideterminazione dei posti messi a concorso, tenendo conto anche dei soggetti che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione.

Alla luce anche di un protocollo d’intesa tra l’Assessorato e le organizzazioni sindacali, si prevede che le aziende aggiornino i rispettivi piani di fabbisogno del personale e avviino iter per dare serenità a tanti professionisti che hanno permesso al sistema sanitario di reggere in un periodo difficile come quello pandemico.

Questa direttiva risponde alle esigenze di omogeneità di indirizzo e ai quesiti posti da Fratelli d’Italia negli atti parlamentari che abbiamo promosso in Ars.

Fratelli d’Italia del resto ha sempre sostenuto, sia in Regione Siciliana che a Roma, un’ottica orientata alla valorizzazione e alla stabilizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza covid-19.

On. Giusi Savarino, FdI