Ispezione e controlli ad opera dei Carabinieri e del personale Asp negli uffici comunali distaccati di via Beneficienza Mendola di Favara dove insistono tra gli altri le sezioni anagrafe e stato civile per verificare le condizioni in cui opera il personale dal punto di vista della sicurezza sul luogo di lavoro, condizioni igienico-sanitarie e salubrità.