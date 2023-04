In auto con oltre 50 grammi di cocaina, arrestato 27enne

Un giovane di 27 anni è stato arrestato ad Aci Catena (Catania) dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di droga perché trovato in possesso di 51,70 grammi di cocaina suddivisi in 83 dosi, per un valore al dettaglio di circa 4.000 euro. Il giovane, alla guida di una Smart ‘Four four’, è’ stato bloccato al termine di un inseguimento in auto dopo essere stato notato mentre tentava di nascondere la busta con la droga sotto le pietre di un muretto. Accortosi della presenza dei militari, il giovane era risalito sulla vettura ed aveva lanciato la busta con la droga dal finestrino, poi recuperata. Il 27enne è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza