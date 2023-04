Testa di un bimbo incastrata nella sedia, salvato dai Vigili del Fuoco

Un gioco si è trasformato in un incubo per una famiglia siracusana, il cui figlio, per parecchi minuti, ha rischiato la sua incolumità.

Il bambino, sette anni, si trovava questa mattina nella sua casa, nella zona di piazza Adda, a ridosso dell’istituto comprensivo Paolo Orsi, e si stava divertendo a giocare. Poi, la sua testa è finita tra la spalliera e la seduta di una sedia. E’ rimasto incastrato, nemmeno la madre è riuscita ad aiutarlo e così, in preda alla paura, ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa.

I pompieri sono arrivati in una manciata di minuti nell’appartamento ed in poco tempo sono riusciti, con delle manovre manuali, a liberare il bambino, che era visibilmente scosso ma in buone condizioni di salute. Per distrarlo, i pompieri gli hanno fatto visitare il mezzo di soccorso.