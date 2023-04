Agrigento, ladri in un bar: portati via soldi dalla cassa

Ladri in azione nel centro di Agrigento. Ignoti, dopo aver scassinato una finestra, sono riusciti ad entrare in un chioschetto in piazza Vittorio Emanuele, a due passi dal Comando provinciale dei Carabinieri e dalla Questura. Una volta dentro i malviventi sono riusciti ad aprire il registratore di cassa e rubare 100 euro. Prima di fuggire c’è stato anche il tentativo di rompere una delle telecamere di sorveglianza dell’attività commerciale. Il titolare del bar, dopo la scoperta, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini per risalire ai responsabili.