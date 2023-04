Federconsumatori, Alfio La Rosa confermato presidente regionale

Il settimo congresso di Federconsumatori Sicilia ha rinnovato la fiducia al presidente regionale Alfio La Rosa, che ricopre il ruolo ininterrottamente da giugno 2015. Durante il congresso c’è stato anche spazio per La tavola rotonda sulle Comunità Energetiche Rinnovabili in Sicilia, presieduta da Michele Scarlata, presidente di Federconsumatori Caltanissetta, alla quale hanno partecipato Biagio Di Pietra, Enea Palermo), Domenico Santacolomba, dipartimento energia Regione Sicilia, Mirco Alvano Macs Srl, Teodoro Lamonica, assessore comune di Gioiosa Marea e Francesco Cappello, già Enea, Esperto in gestione dell’energia.

Nel corso della tavola rotonda, molto partecipata anche dal pubblico in sala e con interventi anche in videoconferenza, è stata ribadita La necessità di semplificare il più possibile La creazione delle comunità energetiche rinnovabili, perché questo tipo di associazione di produttori di energia pulita può e deve avere un ruolo importantissimo nella transizione energetica.

“L’accesso all’energia, pulita ed economica, è uno dei temi sui quali Federconsumatori Sicilia batte da sempre – spiega Alfio La Rosa – La nostra associazione, anche in Sicilia, da anni vigila sulle politiche regionali al fine di tutelare gli interessi dei consumatori e difendere La loro possibilità di partecipare al mercato da produttori di energia, non solo da consumatori”. “In tutti i grandi temi del consumo – conclude La Rosa – Federconsumatori c’è ed è accanto ai cittadini. Mi batterò fino alla fine del mio mandato affinché politici e tecnici rispettino i diritti dei consumatori nel modo più completo e, per farlo, potrò avvalermi di un’associazione sempre più diffusa sul territorio e sempre più ricca di grandi professionisti”.