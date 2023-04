Giuseppe Lo Bello nuovo presidente di Federconsumatori Palermo

Giuseppe Lo Bello è stato eletto presidente nel corso dei lavori del 7° congresso della Federconsumatori provinciale di Palermo. Sostituisce Lillo Vizzini, storico presidente per diversi mandati congressuali e oggi eletto presidente onorario. Il neo presidente ha ricoperto diversi incarichi sindacali, nonché è stato presidente del comitato regionale Inps, Inail e vice presidente Ebas.

Il suo nuovo impegno, a tutela dei consumatori, va nella direzione di costruire una cultura consapevole dei consumi e la tutela, anche legale, dei consumatori da truffe e irregolarità. Punta inoltre ad una politica di informazione e formazione per rendere protagonisti i consumatori.

“Lavoreremo per un progetto unitario con le altre associazioni consumeriste, per rilanciare la concertazione con gli enti locali, per realizzare azioni di trasparenza, tutela dentro una politica di consumo ecosostenibile”, dichiara il neo presidente.