Saranno Le Vibrazioni a concludere il “Concertone del primo maggio” a Raffadali

Saranno Le Vibrazioni a salire sul palco e concludere il tradizionale “Concertone del primo maggio” a Raffadali in piazza Progresso. La celebre band milanese capitanata dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina, ha deciso di far vibrare di gioia il territorio agrigentino in occasione della festa per la difesa dei diritti dei lavoratori. La città di Raffadali da sempre legata a questa ricorrenza, oltre a mirare al divertimento e all’intrattenimento, mira soprattutto a sottolineare l’importanza del lavoro per espandere i diritti degli uomini e delle donne e favorire un progresso sociale. Le Vibrazioni vantano diverse partecipazioni al festival di Sanremo, proprio quest’anno hanno accompagnato i Modà durante la serata delle “cover”. La band divenne nota al grande pubblico grazie al singolo “Dedicato a te” del 2003 che toccò vette altissime in pochissimo tempo e ad oggi tale band conta oltre 20 anni di carriera. Si prevede una piazza gremita di gente per questo evento, che verrà organizzato dal Comune e Pro Loco e il cui ingresso sarà completamente gratuito e aperto al pubblico.