Armato di coltello ferisce poliziotto libero dal servizio: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato, questa mattina, un cittadino originario della Costa d’Avorio, D.D.K., che ha colpito con un fendente all’addome un poliziotto libero dal servizio nei pressi della proria abitazione.

Il poliziotto, in servizio al Commissariato di P.S. “Centro”, era in compagnia dei propri genitori quando, allarmato da un urlo della propria madre, che aveva percepito nell’immediatezza il pericolo, si è voltato vedendosi arrivare alle spalle un uomo armato di coltello che, urlando, lo ha attinto con un fendete all’addome. Nella concitazione del momento, è interventuto in soccorso del poliziotto un cittadino che ha assistito alla scena ricevendo, anch’esso, un fendente.

Ricevuta la nota, la Sala Operativa ha, immediatametne, inviato sul posto l’equipaggio della volante Settecannoli che, dopo un inseguimento appiedato da piazza della Kalsa ai giardini del Foro Italico è riusicto a bloccare l’uomo, diasarmarlo e trarlo in arresto.

L’origine della violenta aggressione a mano armata è riconducibile ad un precedente arresto dell’ivoriano eseguito, nel mese di marzo, proprio dal poliziotto ferito che è stato riconosciuto dall’aggressore e, quindi, seguito nei suoi spostamenti sino a riconoscerne addirittura l’autovettura e lacerarne gli pneumatici in un fase antecedente all’aggressione.

Il poliziotto ed il coraggioso cittadino che è intervenuto in suo soccorso sono attualmente ricoverati presso i nosocomi cittadini e non sono in pericolo di vita.

L’evento è al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile che stanno ricostruendo la dinamica dell’aggressione, procedendo per duplice tentato omicidio.