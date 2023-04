Incidente sul lavoro, operaio sessantenne in prognosi riservata

E’ricoverato al reparto di Terapia intensiva al Cannizzaro di Catania ed e’ in prognosi riservata, un operaio edile di 60 anni che ieri e’ caduto da una scala mentre stava eseguendo dei lavori all’interno di un cantiere privato in contrada Piombo tra i territori di Ragusa e Santa Croce Camerina. Ieri pomeriggio con elisoccorso atterrato al campo sportivo di Santa Croce, l’operaio e’ stato immediatamente trasferito all’ospedale Cannizzaro. L’uomo risulta regolarmente ingaggiato ed e’ dipendente di una impresa edile individuale. Sul posto sono intervenuti oltre ai carabinieri e ai soccorritori, anche gli ispettori dello Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro dell’Azienda sanitaria locale); e’ in corso una verifica sulla regolarita’ del cantiere.