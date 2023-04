Licata, due auto a fuoco: l’intervento dei Vigili del fuoco

A Licata è stata una notte di fuoco. Oltre all’incendio dell’auto dell’impiegata nella zona Oltreponte, altre due auto, una Fiat Panda di proprietà di un medico in pensionato, genitore di un appartenente alle forze dell’ordine, e una Fiat Punto di un pescatore cinquantacinquenne, sono andate in fiamme nella via Gela. Grande lavoro per i vigili del fuoco impegnati per circoscrivere il rogo ed evitare altre danni. Nessuna pista esclusa, indagano i Carabinieri della locale compagnia.