Nuova droga da “sballo” nelle vie della movida, la metanfetamina in cristalli

Una nuova droga da sballo sbarca nelle vie della movida catanese. Ad essere stata scovata nel corso degli ultimi controlli nel fine settimana scorso dei carabinieri. Nel mirino le solite verifiche nella zona dei locali notturni e le sorprese non sono mancate.

Le verifiche

Le attività ispettive concentrate questa volta in via Gemmellaro e nelle stradine collaterali. Effettuate una decina di verifiche ad altrettante attività di somministrazione di cibi e bevande, dalle quali sono scaturite sanzioni amministrative per “occupazione di suolo pubblico” A finire nel mirino 5 esercizi commerciali con sanzioni pari a 865 euro. In questo contesto un 47enne catanese, titolare di uno dei locali di ritrovo, dopo una perquisizione trovato in possesso di una bustina di plastica contenente 7 grammi di “Crystalmeth”. Si tratta di metanfetamina in cristalli, droga sintetica nuova da sballo. La roba immediatamente sequestrata. Per questo l’esercente segnalato alla locale prefettura quale “assuntore per uso personale di sostanze stupefacenti”.