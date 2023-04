Sorpreso a fumare crack nel bagno di un bar, denunciato 39enne

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno denunciato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un pregiudicato alcamese classe 84.

L’uomo sarebbe stato sorpreso a consumare crack all’interno del bagno di un bar della centralissima via Fardella dopo che avrebbe provato invano a vendere lo stesso stupefacente ad un dipendente dell’attività commerciale in cambio di un posto appartato dove poter fare uso della sostanza. Il dipendente a seguito di quanto accaduto e notato il 39enne chiuso in bagno da molti minuti ha richiesto l’intervento dei militari dell’Arma.

All’arrivo dei Carabinieri l’uomo era ancora all’interno del bagno. La successiva perquisizione personale permetteva il ritrovamento sulla persona di ulteriore grammo di sostanza stupefacente che è stata sottoposta a sequestro dai militari operanti.