37enne muore dopo un intervento chirurgico, aperta inchiesta

Indagini dei carabinieri sulla morte di Laura Daidone, mamma di 37 anni, morta dopo un intervento chirurgico all’ospedale Giglio di Cefalù, dove era ricoverata da 15 giorni per un intervento all’intestino. I funerali erano previsti per oggi alle 16, a Castellana Sicula, nella parrocchia di San Francesco di Paola, ma dopo la denuncia da parte dei familiari sono stati spostati.

Disposta l’autopsia

La salma sarà portata all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico Universitario di Palermo per l’autopsia. Laura Daidone era sposata e lascia due bambini, rispettivamente di 5 e 2 anni.

Il marito, Pippo Lo Verde, ha scritto su Facebook: “So che da lassù veglierai su questi due gioielli che mi hai regalato. Fai buon viaggio, amore mio”. La salma della donna è stata posta sotto sequestro dai carabinieri della compagnia di Petralia Sottana, guidati dal capitano Salvatore Mancuso, in attesa dell’autopsia disposta dalla procura di Termini Imerese.

Comunità di castellana colpita dalla Tragedia

“Una tragedia che ha colpito l’intera comunità di Castellana Sicula – dice il sindaco Franco Calderaro – solidarietà alla famiglia e spero che quanto prima si faccia luce su quanto è accaduto. Ci attiveremo per sostenere i bambini, sia come scuola che come Comune”.

Una familiare della giovane mamma, Concetta Daidone, scrive sui social: “Ricevere certe notizie non è facile, ti scombussola e ti scuote dentro, soprattutto quando si parla di una giovane mamma con dei bimbi piccolissimi non ci sono parole, ma il Signore sa più di noi, e proprio a lui affido i tuoi cari, i tuoi bambini, tuo marito, i tuoi genitori, affinché possa il suo amore confortarli e rendere questo dolore più lieve possibile. Riposa in pace e in grazia di Dio, cara Laura”.

Sospese le manifestazioni pubbliche

A Castellana Sicula sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche previste per la domenica e il Primo maggio.

“La nostra comunità – scrivono dalla Confraternita “San Giuseppe” Castellana Sicula -è stata colpita nelle ultime ore da quattro lutti, tra cui una giovane mamma ed il nostro ex governatore. Il consiglio di amministrazione ha pertanto deciso di sospendere le manifestazioni esterne previste per oggi. Rimane invariato il programma religioso”.

“Le condizioni cliniche purtroppo erano troppo critiche e complesse e i nostri medici hanno fatto tutto il possibile. Ci dispiace tantissimo e siamo vicini e solidali alla famiglia nel dolore”. Lo dice la fondazione Giglio.